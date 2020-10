Tormenta tropical “Epsilon” se forma en el Atlántico.

Este lunes se formó en el centro del Atlántico, la tormenta tropical “Epsilon”, la más reciente de una temporada de huracanes muy activa.

“Epsilon”, presentaba vientos máximos sostenidos de casi 65 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó que se espera un fortalecimiento adicional y que para el próximo jueves esté cerca o tenga de la fuerza de un huracán.

La mañana de este lunes el vórtice de la tormenta estaba a mil 185 kilómetros al sureste de Bermuda.

Debido a que esta temporada ha tenido tantas tormentas que el Centro de Huracanes ha recurrido al alfabeto griego para nombrarlas tras agotar la lista de nombres oficiales de este año.

Here are the 11 AM AST Monday Key Messages for newly formed Tropical Storm #Epsilon. The system is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches Bermuda late this week and interests on that island should closely monitor its progress. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/zBnLZ2FLyk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 19, 2020