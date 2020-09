Trump admite que minimizó gravedad del COVID-19. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habría admitido haber minimizado la amenaza letal del nuevo coronavirus (COVID-19) a comienzos de la pandemia, entre diciembre 2019 en China, según extractos liberados el miércoles en el nuevo libro Rage (2020), del periodista veterano de investigación Bob Woodward, quien es un profundo crítico de la administración del magnate neoyorquino.

“Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria“.