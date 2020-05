Trump da negativo a COVID-19, dudan de su respuesta. Donald Trump, confundió este jueves a más de un periodista con sus respuestas sobre su estado de salud tras someterse a una prueba para detectar si era positivo o no a coronavirus

Los hechos tuvieron lugar en el jardín de la Casa Blanca, en Washington, donde el mandatario estadounidense contestó:

Al no ser clara su respuesta, los periodistas le preguntaron qué quiso decir. Trump contestó:

Una vez más, uno de los reporteros insistió y le preguntó: “¿Qué quiere decir?”. “Quiere decir que di negativo”, comentó el presidente estadounidense.

Esta fue su confusa respuesta:

Here is a quote from Trump:

"I tested very positively in another sense so— this morning. Yeah. I tested positively toward negative, right. So. I tested perfectly this morning. Meaning I tested negative." pic.twitter.com/xA0DBUcfr9

