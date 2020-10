Trump da negativo a COVID-19 por varios días . El presidente Donald Trump dio negativo a una prueba para detectar COVID-19 y se dice listo para volver a la campaña electoral.

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo en un comunicado emitido por el secretario en las redes sociales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado una prueba de “día consecutivo” para el coronavirus (COVID-19).

Kayleigh McEnany, de la Oficina de Prensa de Mansion, también se encontró con esta situación hace unos días.

“En respuesta a su pregunta sobre las pruebas más recientes de COVID-19 del presidente Donald Trump, puedo informarle que dio negativo por varios días consecutivos usando (la prueba) Abbott BinaxNOW”. Sean Conley, médico de la Casa Blanca, en un comunicado de prensa.

La prueba a través de la que Donald Trump dio negativo al COVID-19, llamada antigénica, es generalmente menos sensible que las pruebas moleculares tradicionales (PCR). Sean Conley no especificó los días en que se realizaron las pruebas, pero éstas no fueron los únicos indicadores que se utilizaron para “determinar el actual estado negativo del presidente” de Estados Unidos, Donald Trump.

Este breve comunicado fue emitido mientras el presidente republicano, quien aspira a un segundo mandato en las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, se encontraba a bordo de su avión Air Force One rumbo al estado de Florida, donde está previsto que participe en un mitin de campaña, ya listo para dejar todo de sí en la arena política a fin de vencer al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden.

(Con información de Uno.Tv)