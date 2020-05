Trump pide reabrir iglesias por ser “actividades esenciales”. En Estados Unidos el presidente Donald Trump dijo que ha valorado como “esenciales” las iglesias y otros lugares de culto, y pidió a los gobernadores que les permitan reabrir este fin de semana pese al riesgo de propagación del coronavirus.

Hoy estoy reconociendo a las casas de culto — iglesias, sinagogas y mezquitas — como lugares esenciales que proveen servicios esenciales”, dijo Trump durante una conferencia de prensa organizada apresuradamente en la Casa Blanca, en la que no aceptó preguntas. Agregó que si los gobernadores no acatan su petición, él “tomará el control”, aunque no es claro qué autoridad tiene para hacerlo.