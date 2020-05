Trump propone reunión presencial del G7. En su cuenta de Twitter, el presidente Trump afirmó hoy que agendar la reunión en su versión regular, con una visita a su país, ayudaría a restaurar la normalidad.

En un comunicado de la vocería oficial francesa se dio a conocer que el presidente Emmanuel Macron

Los mandatarios de Francia y Canadá, así como la canciller alemana, Angela Merkel, se han pronunciado de forma cuidadosa, sin aceptar, sobre la oferta de celebrar una cumbre del Grupo de los 7 de forma presencial, como planteó Donald Trump.

Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau aseguró que se tendrán que verificar las condiciones en las que se dará la reunión, sólo un día después de que su país reafirmara el cierre de fronteras con Estados Unidos.

De igual manera, la canciller Angela Merkel, a quien le corresponde acudir a dicha reunión en representación de Alemania, sugirió que se estudien otras formas de realizar el encuentro, como la teleconferencia.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all – normalization!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020