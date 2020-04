Trump se burla de periodista: “Nunca lo lograrás, eres un periodista de tercera”

Trump se burla de periodista en una conferencia de prensa.

El presidente Donald Trump tuvo una breve discusión verbal con el corresponsal en jefe de ABC News en Washington, Jonathan Karl, durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde, y recurrió a llamar al periodista alguien que “nunca lo logrará”.

Trump, que estaba respondiendo a preguntas sobre la respuesta del coronavirus de su administración en la Sala de prensa de Brady Press en la Casa Blanca, discutió un informe general del inspector del Departamento de Salud y Servicios Humanos que advierte sobre la grave escasez de suministros para hospitales en los Estados Unidos, incluidos kits de prueba y equipo de seguridad para médicos.

Trump restó importancia a las advertencias en el informe y dijo que el país estaba haciendo un “trabajo increíble” al abordar la escasez de pruebas.

Trump afirmó que el gobierno federal no debería ser responsable de las necesidades médicas, como las pruebas de coronavirus, proporcionadas en hospitales locales.

El subsecretario de salud, el almirante Brett Giroir, ofreció algunas observaciones y cuestionó si la publicación del informe por parte de la OIG el lunes fue prudente.

“No conozco al inspector general. No conozco a esa persona”, dijo Giroir. “Te diré una cosa con la que tengo un problema: si hubiera tal problema … ¿por qué me enteré de la prueba en los medios de comunicación a las 8 en punto de esta mañana?” “Pero esa es una discusión para el futuro”, agregó.

La Oficina del Inspector General en el HHS está dirigida por Christi Grimm, quien asumió su cargo en enero de 2020. Tiene décadas de experiencia con la Oficina del Inspector General, que data de 1999.

Cuando Giroir se alejó del atril, Trump intervino:

“Cuánto tiempo ha estado esa persona en el gobierno”, dijo el presidente al grupo de periodistas. Jonathan Karl, de ABC, quien recientemente publicó una revelación de la Casa Blanca, respondió que Grimm “sirvió en la administración anterior”.

“Oh, no me dijiste eso”, dijo Trump sarcásticamente. “Oh, ya veo. No me dijiste eso, John”. “Te refieres a la administración Obama”, se burló Trump. “Gracias por decirme eso. Así que ahí está el típico acuerdo de noticias falsas”.

“Te lo dije cuando fue nombrada”, respondió Karl. ”

Mira, eres un periodista de tercera categoría”, dijo Trump. “Y lo que acabas de decir es una desgracia, ¿de acuerdo?” “Muchas gracias, John”, agregó Trump, pareciendo imitar la voz de Karl. “Nunca lo lograrás”.

Trump arremete contra periodista video: