VIDEO: Mueren 25 ballenas varadas en banco de arena en Tasmania. Más de 100 ballenas piloto quedaron varadas en un banco de arena en Tasmania, una isla frente a la costa sur de Australia. Una misión de rescate está preparada pero autoridades locales temen que muchas ya estén muertas.

La emisora pública australiana ABC, Nic Deka, gerente regional del noroeste del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania, precisó en una entrevista que los cetáceos se encuentran varados en tres puntos distintos:

“El grupo principal (de ballenas) que está varado se encuentra en un banco de arena ubicado a unos 100 metros de la rampa para botes de Macquarie Heads. Y hay un grupo más en otro banco de arena varios cientos de metros más allá de allí.”

El Programa de Conservación Marina de Tasmania informó en su cuenta de Facebook que encabezará una operación de rescate en la que ha pedido a la ciudadanía no participar.

