Murió la diseñadora Mary Quant, inventora de la minifalda en los 60’s

México.– Descubre lo que te espera el presente jueves 13 de abril de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Tienes que abrir más los ojos con respecto a una situación que te está molestando hace un tiempo, puede tratarse de alguien que te ha estado mintiendo y te ha provocado un dolor muy grande, no dejes que esto siga así, si alguien ha tratado de engañarte, entonces debes hablar claramente con esta persona, no dejes que te afecte el tiempo que le conoces, ni tampoco el amor que puedas tenerle, debes aclarar el asunto.

Un dinero que necesitas podría llegar el día de hoy, lo que te permitirá conseguir algo que estás requiriendo con urgencia, será un momento muy alegre de la jornada.

No tengas miedo a mostrar tus verdaderos sentimientos por esa persona especial, si sientes que no te corresponde de la misma forma, entonces comienza a mirar hacia otros horizontes, muchas veces pensamos que la persona que es de nuestro gusto será la única que encontraremos, no es así, siempre hay más personas en el mundo.

TAURO

Siempre es importante ser fiel a lo que crees, el día de hoy recibirás una gran prueba con respecto a esto, ya que es muy probable que alguien te desafíe en alguna materia en la que te desenvuelves muy bien, pero te sientes un tanto intimidado por la persona, no tengas miedo y prueba que tenías toda la razón y que puedes cumplir el reto que te han puesto.

No tengas miedo a mostrar tus sentimientos hacia esa persona especial que te ha cautivado, se trata de alguien muy especial que podrías estar presente en tu vida mucho más de lo que piensas en este momento.

Es tiempo de comenzar a tomar decisiones sobre lo que harás con un dinero extra que estás a punto de recibir, podría ser bueno para realizar algunas mejoras que necesitas en tu hogar con suma urgencia.

Siempre es bueno invertir en nuestra casa.

GÉMINIS

Estás en un excelente momento para comenzar a dejar salir lo que sientes en verdad sobre algo que te ha estado sucediendo hace algún tiempo.

No te preocupes si el día de hoy derramas algunas lágrimas por algo que ha estado oprimiendo tu pecho, es normal que a veces nos sintamos mal por cosas que no hemos sido capaces de ver o controlar.

No dejes que te juegue una mala pasada la vida en este sentido, debes siempre tratar de estar bien y de ser abierto con las personas que te rodean, aislarte es una de las peores cosas que puedes hacer cuando tienes un problema.

Un momento muy bello con la pareja será algo que te hará muy feliz el día de hoy, ya que podrías darte cuenta de todo el apoyo que tiene esa persona para darte cuando pasas por un mal momento.

CÁNCER

Es probable que te veas enfrentado a una separación reciente, por lo que el día de hoy se proyectan algunas tristezas con respecto a esto.

Debes comenzar a entender que esto es algo común que le ocurre a muchas parejas y que las cosas terminan porque ya no se puede resistir más con los problemas que se generan en la vida en común, es preferible eso a vivir infeliz al lado de alguien que ya no amas lo suficiente.

Si tu relación de pareja por el contrario se encuentra perfectamente bien, entonces debes comenzar a tomar atención a las señales que te está enviando, es probable que no hayas visto que hay cosas que no le agrada mucho de lo que haces.

Debes comenzar a comunicar mucho mejor tus ideas en el trabajo, es probable que estés viendo mellado tu progreso porque no hablar lo suficiente.

LEO

No estás viviendo suficientes cambios en tu vida, es probable que haya una actitud que tengas que no va acorde a tu edad, ni tampoco al periodo que estás viviendo, si te has dado cuenta de algo, entonces debes comenzar a tomar más acción sobre ello.

No dejes que lo que viviste en el pasado te detenga en este momento, siempre es una buena ocasión para comenzar a hacer cambios positivos para la vida.

Un momento de sinceridad se vivirá con una persona muy querida para ti, es probable que te cuente una experiencia personal que no te ha revelado hasta el día de hoy.

No dejes que la vida te entregue cosas que no quieres en este momento, debes siempre tratar de guiar tu camino hacia lo que deseas.

En el trabajo tienes la oportunidad de ser muy feliz, solo si te lo propones.

VIRGO

Comienzas a comprender mejor el medio donde te rodeas, por lo que es probable que seas capaz de enfrentar una excelente jornada en el trabajo, no tengas miedo a mostrar todas tus habilidades el día de hoy, ya que hay muchos que esperan que lo hagas.

Tienes que tomar una decisión importante sobre los negocios, si te dedicas a ellos, entonces es momento de ver que es lo que harás sobre una propuesta que te han hecho, date cuenta si esto es algo bueno para ti o si te traerá problemas en el futuro.

Alguien necesita tu ayuda, pero es probable que te veas un poco sobrepasado con trabajo que tienes un tanto atrasado desde hace algún tiempo.

No dejes de pensar en esa persona que te gusta, ya que es muy probable que esté sintiendo lo mismo que tú, debes hacer más cosas para verle y para poder acercarte.

LIBRA

Estás mostrando una cobardía muy extraña en ti sobre un asunto que necesita que seas más valiente.

No dejes que se te escape la posibilidad de volver a amar, es probable que necesites tomar valor para sortear una situación importante que se dará en tu vida sentimental, por lo que si la persona que estabas conociendo ya no quiere saber de ti, entonces no tienes mucho más que hacer, es probable que se haya aburrido de que no le prestes atención o que no te la hayas jugado por estar a su lado, mira hacia otra parte.

Si tienes una relación de pareja hace algún tiempo, entonces debes comenzar a darle mucho más valor a esa persona, es probable que el día de hoy te haga una crítica sobre ello, no dejes que esto ocurra, ya que podrías sentirte muy mal por no estar para darle la atención necesaria, comienza a cambiar desde hoy.

ESCORPIO

Es momento de tomar mucho más valor y aprecio por tus ideas, recuerda que no todo el mundo puede tener la misma imaginación que tú tienes.

Tienes un alto poder para defender lo que crees y estás en un gran momento para poner esto en práctica, el día de hoy te enfrentarás a una situación de este estilo, donde deberás sacar todo de tu parte para poder sortear una situación difícil con una empresa o servicio que ha intentado cobrarte demás o te haya atendido de mala forma.

No dejes pasar la oportunidad de conocer más a alguien nuevo que ha llegado a tu trabajo, es probable que hayas desarrollado un gusto por esa persona de forma muy rápida, no esperes mucho tiempo antes de revelar tus verdaderas intenciones hacia la amistad que quieres formar, es probable que también sienta de la misma manera por ti.

SAGITARIO

Estás saliendo de un momento de estrés grande que viviste hace poco tiempo, lo que significa que debes tener unos días para descansar o para hacer lo que más te guste.

No dejes pasar la oportunidad de recuperar un pasatiempo que hace tiempo no prácticas, siempre es bueno que mantengamos las tradiciones que nos hacen felices, sobre todo aquellas que despejan nuestra mente y ayudan a darle ejercicio a nuestro cuerpo.

Un malestar estomacal podría arruinar una salida que tenías planeada para el día de hoy, por lo que es mejor que te cuides de las comidas muy condimentadas o con lo que sea que vayas a consumir, procura que todo esté sano y limpio.

Un momento muy bueno con la persona que estás viviendo se dará el día de hoy, es probable que se digan algunas cosas que no han tenido la oportunidad de conversar aún.

CAPRICORNIO

Es un buen día para comenzar a hacer cambios positivos en tu forma de ver el mundo.

No puedes siempre estar con el ceño fruncido por todo lo que te ha sucedido últimamente, debes también comenzar a sonreír un poco más.

No es bueno que dejes pasar siempre la oportunidad de conocer a alguien porque le has encontrado defectos que solo tú puedes ver, ya que estás siendo demasiado exigente con las personas, debes darte la oportunidad de conocer a alguien de verdad y sin prejuicios.

Alguien importante está buscando un consejo tuyo, pero te has mostrado con poca disposición para ayudarle, recuerda que tienes que tenderles la mano a las personas que quieres, no te arrepentirás nunca de ayudar a otros si lo haces con el corazón.

Alguien necesita decirte un secreto y tienes que guardar silencio una vez que te lo cuente, podría ser algo muy importante.

ACUARIO

Es momento de mostrarle al mundo de lo que eres capaz de hacer cuando te lo propones.

En tu trabajo tendrás una tarea un tanto difícil que realizar, pero tendrás todas las armas para hacerle frente, no dejes que esto te impida siempre mostrar todas tus habilidades, es momento de dejar la modestia de lado, necesitas ascender y ésta es la forma de hacerlo.

No dejes que otras personas se aprovechen de tu buena disposición para realizar un favor, es probable que haya algunos alrededor tuyo que vean esto como una debilidad, lo que es un total error, decide bien a quien darle la oportunidad de obtener tu ayuda, hay algunas personas que no lo merecen.

Un día excelente para el compromiso, es probable que el día de hoy recibas una propuesta importante de alguien que ha estado pensando seriamente en ti, disfruta de lo que te proponga.

PISCIS

No estás terminando bien tu trabajo, estás dejando demasiadas cosas inconclusas y las personas que están a tu alrededor han podido notarlo, no dejes que esto te pase la cuenta, es probable que tengas que hacer cambios positivos a tu vida para poder sortear algunas dificultades que has estado teniendo en cuanto a tu trabajo.

Un momento muy bueno con una persona muy especial podrá ser un punto muy alto durante el día, recuerda que siempre puedes encontrar alegría con la gente que compartes, sobre todo si gustas de una persona en particular.

El amor está tocando a tu puerta, solo debes comenzar a verle y darle la oportunidad de hacer su gran entrada a tu vida.

No es bueno que siempre estés ocultando tus sentimientos a la gente que te quiere, hoy prueba contar a tus amigos lo que sientes con respecto a una situación o a alguna persona en particular.

