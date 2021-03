Músicos tuxpeños sobreviven de la caridad

Tuxpan, Ver.- La desesperación de los empresarios locales por mantener sus negocios a flote, ha orillado a que estos rematen sus mercancía para recuperar lo invertido, y con ello lograr mantenerse de pie en medio de esta emergencia sanitaria que llego para quedarse.

Aun y cuando el panorama no se ve nada alentador para el sector comercio, aun y cuando está en puerta la semana santa, los empresarios locales y foráneos, han buscado de todas formas elevar sus ventas, mismas que no superan el 20 por ciento, al menos en los negocios considerados como no esenciales.

“En estos tiempos las familias están más preocupadas por comer y preocupados por su salud que en comprar zapatos u otros artículos que no son de primera necesidad, sabemos también que hacen falta fuentes de trabajo, y las pocas que hay no son bien remuneradas”, reconocieron los empresarios.

Por lo que antes de seguir padeciendo los estragos de la pandemia buscan seguir brindando atención a los tuxpeños, pues algunos de estos establecimientos son herencias familiares y buscan a toda costa evitar bajar sus cortinas.

