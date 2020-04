A Gatell no se le puede creer: José Narro, ex secretario de Salud. El ex secretario de salud José Narro criticó las cifras que Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, describió respecto al avance del coronavirus en México. Narro aprovechó para recordar que algo similar pasó con la epidemia de AH1N1 en 2009.

Narro publicó en su cuenta oficial de Twitter que “en #México, la pandemia de COVID-19 es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total. En el siguiente hilo explico por qué ahora, igual que en 2009, las cifras de Hugo López-Gatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre”.

Dicha publicación defendió su aegumento mediante una serie de gráficos que comparan los casos posibles y los casos confirmados de AH1N1 en 2019 con los del 2020; y de una explicación que señala la probabilidad de que casos de SARS-CoV-2 están en la lista de influenza.

“En realidad, muchos casos de COVID-19 se encuentran en la estadística de influenza, como muchas muertes por coronavirus están en el capítulo de neumonías atípicas y similares. Por esto, justificadamente, hay desconfianza sobre las cifras de la #Pandemia”, explicó el doctor Narro.

Asimismo señaló que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “México es el país con menos pruebas aplicadas por cada mil habitantes: 0.4 frente a 22.9 del promedio de los países miembros”. Lo cual implica que se tiene un muestreo incompleto. “Por ello nunca quiso aplicar masivamente las pruebas diagnósticas”.

También, utilizó palabras del mismo subsecretario para desacreditarlo, pues en el mismo hilo de Twitter, el ex secretario federal especificó que:

“(El subsecretario) también ha dicho que el número de personas infectadas puede ser superior en 8 o en más de 30 veces. La diferencia es tal, que se podría estimar una cifra de entre más de 120,000 y 500,000 personas contagiadas. ¡Por eso no se le puede creer!”.

