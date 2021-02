Abren investigación por muerte de hombre a fuera de hospital del IMSS

Ciudad de México. – La titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Paulina Téllez Martínez, dio a conocer que esta unidad ha recibido en total mil 115 solicitudes de amnistía.

Téllez Martínez, detalló que 942 solicitudes de amnistía corresponden a hombres y 142 a mujeres.

“De los mil 115 casos que hemos recibido, 760 son delitos contra la salud, 175 son delitos que no proceden y 769 estamos en espera de información, porque cuando nos mandan su solicitud no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen su nombre pero no nos dan más información, ni bajo qué delito piden la amnistía, entonces se tiene que empezar un proceso de investigación”.