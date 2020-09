Alcaldesa de Hermosillo propuso fusilar a los narcotraficantes mientras hacia su declaración del Segundo Informe de Gobierno.

Celia Teresa López Cárdenas; la Alcadeza de Hermosillo dijo que a los narcotraficantes se les debe fusilar en México.

Declarando que al igual que se hace en otras partes del mundo, pues sontraidores a la patria.

La Alcadesa de Hermosillo propuso fusilar a los narcotraficantes pues ha dicho que así como hay pandemia, también existe ese problema.

La Alcaldesa de Hermosillo propuso que se debe fusilar a los narcotraficantes con la siguiente declaración:

“Así como hay pandemia por el Covid-19, también la hay pero de metanfetaminas. De cristal que se ha apoderado de la vida de cientos y miles todos los días. Y hemos guardado silencio como una sociedad cobarde que no quiere hacerle frente”.

Al rendir su segundo informe de gobierno donde detalló sus principales logros y retos. Se pronunció por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico. Males que envenenan a la sociedad mexicana.

En cuanto a la prevención de adicciones hizo énfasis con el fin de formar una ciudad con paz. Luego destacó la inauguración del Centro de Tratamiento Transformando Vidas, la cual atenderá a j´venes entre 12 y 17 años con problemas de drogadicción.

Además de tratar reincidencia delictiva, con tratamientos de desintoxicación, terapias y un proceso de readaptación social. Asevero lo siguiente, respecto al tema:

Y agrego: “ A los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. ¿Vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta situación. O vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo?”.

Externó que la ciudad que gobierna se encuentra llena de tiraderos de droga y de personas que trafican con ella. Es por esto que la alcadesa de Hermosillo propuso fusilar a los narcotraficantes. Pues dijo que envenenan a niños y jóvenes, además de a personas adultas.

“Tenemos que defender a Hermosillo, esta ciudad de 320 años tiene que tener un gobierno valiente. No estoy dispuesta, no voy callar y no será solamente con presupuesto municipal que voy a lograr terminar con el envenenamiento de cientos de jóvenes”.