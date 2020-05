AMLO felicita a las madres y les dedica canción de Juan Gabriel. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, celebraron a las mujeres mexicanas dedicándoles la canción “Amor eterno” del artista Juan Gabriel.

Así fue como difundió un mensaje en redes sociales, en el que estuvo acompañado su esposa, quien recordó que por la contingencia que se vive en el país por la pandemia del coronavirus es mejor esperar a que vengan tiempos mejores para visitar a las mamás.

