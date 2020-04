AMLO lamenta que medios de comunicación y hasta famosos intenten desprestigiar el proceso de transformación de México

El Presidente Andres Manuel López Obrador mencionó que su gobierno se mantiene firme en la conducción del país y aseveró que en el caso del seguimiento de la pandemia provocada por covid-19 (coronavirus), las decisiones que se han tomado hasta el momento son conforme a los criterios y análisis de científicos y autoridades del sector Salud y las normativas que en el resto del mundo también están siguiendo.

El titular del Poder Ejecutivo en la conferencia mañanera de este jueves 17 de abril señaló, a diarios del estado de Chihuahua de publicar “fotos falsas” de supuestas víctimas de covid-19 en México, cuando en realidad las inquietantes imágenes hacen referencia a casos registrados en el País de Ecuador.

El mandatario federal aclaró que muchos de los ataques a su administración carecen de fundamento

Ningún escenario de respuesta contempla una censura de los medios o de actores políticos de oposición, inclusive afirmó que entre las campañas de choque se ha incluido a personajes famosos y respecto a esto, prefirió no hacer comentarios específicos o desprestigiar de manera directa, porque como ya lo ha mencionado con anterioridad, “yo no voy a caer en ese tipo de juegos, tampoco voy a caer en provocaciones por parte de los grupos de choque o de las personas que intenten desprestigiar los esfuerzos del actual gobierno para arreglar las situaciones que más aquejan a los mexicanos y que por años, no se les ha puesto atención y tampoco mano dura” finalizó.