AMLO ordena investigar cuentas de Peña Nieto.

AMLO ordena investigar investigar cuentas de Peña Nieto.

Desde el pasado lunes Andrés Manuel López Obrador determinó que es el momento de tomar las cartas en el asunto Peña Nieto.

Esta decisión se tomó al arranque de la semana y en distintas áreas del gobierno federal desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, hasta la Secretaría de la Función Pública.

La orden será investigar las cuentas y movimientos financieros del ex presidente Enrique Peña Nieto, de Angelica Rivera y todos los que sean parte de su primer circulo, es decir sus familiares más cercanos.

Algunos supuestos que podría haber cometido peña nieto es la colaboración con autoridades de Estados Unidos en 2019 en compra-venta de chatarra.

Peña Nieto lleva tiempo desaparecido de las fiestas y demás apariciones públicas desde hace meses.

En junio de 2019 en una entrevista en Aristegui en Vivo, Corral Jurado gobernador de Chihuahua cuestionó los motivos del primer mandatario para sugerir una consulta a fin de determinar si se investigan o no posibles actos de corrupción cometidos por el expresidente Peña Nieto.

Incluso, hizo mención del supuesto “pacto de impunidad” acordado entre los dos.

“¿Cuál habrá sido la contraprestación, qué le pudo haber dado Peña a López Obrador?”, sostuvo Corral.

Hoy año 2020 López Obrador finalmente comienza la operación de investigación correspondiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirá tanto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como a la Secretaría de la Función Pública que investiguen a la empresa Enerall, una compañía fundada en 2007 por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y que, de acuerdo con una investigación periodística, ha obtenido concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.

“Vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública… no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos”, expresó. “Nosotros prohibimos el fracking, el uso de maíz transgénico, somos distintos”.

“Los que estuvieron antes dieron permiso para todo y nunca había ninguna queja, no aparecían los ambientalistas por ningún lado; ahora sí, pero qué bueno también, este es un avance de la transformación y va a quedar establecido en donde no va a haber impunidad. Es decir, sea quien sea, se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable”, subrayó.

Con información de la revista Aristegui Noticias.

