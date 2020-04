AMLO pide no ir a playas en Semana Santa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó un llamado a los ciudadanos para que no vayan a la playa.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador reiteró, qué no habrá medidas autoritarias para mantener a las personas en sus hogares ya que su gobierno confía en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos.

“Si por Semana Santa alguno está visitando las playas les hago un llamado a que no lo hagan no es un asunto de prohibición o de que usemos a la policía o la Guardia Nacional, estoy seguro que la gente no me hace caso”, apuntó el mandatario federal.