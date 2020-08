AMLO sancionará a Altos Hornos si no repara daños por sobreprecio. El Proyecto Fénix de Altos Hornos de México iba a crear tres mil empleos directos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si Altos Hornos de México (AHMSA) no repara el daño por sobreprecio de Agro Nitrogenados, deberá ser sancionada.

“Y dije, porque me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Ayer dijeron que no, que nos lo van a pagar; pues no hay reparación de daño. Entonces, tienen que ser enjuiciados, castigados”, añadió.