AMlO y CCE firmarán Plan de Infraestructura el siguiente lunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el líder del Comité de Coordinación Comercial (CCE), Carlos Salazar Lomelín (Carlos Salazar Lomelín) mantuvieron una reunión para detallar sobre el Plan de Infraestructura.

Esto ayudará a que la economía se recupere. Al finalizar el encuentro, el titular del líder empresarial les aseguró que están “muy satisfechos” con el acuerdo alcanzado:

El empresario regiomontano señaló que en materia de agua y energía, es una buena combinación de proyectos viables en telecomunicaciones y transporte, pero no brindó más detalles:

Carlos Salazar Lomelín habló sobre la reforma a pensiones y aseguró que el sector empresarial nunca tocó el tema de las comisiones:

“En eso no había habido un acuerdo del sector privado; el sector privado jamás habló de comisiones, nunca tocamos eso en la iniciativa. ¿Se habló con el presidente (AMLO) de esto? No, eso no es tema para hablar hoy”, admitió el líder del Consejo Coordinador Empresarial.