Ana Gabriela Guevara: Gobierno no la protegerá, asegura AMLO

Ana Gabriela Guevara: Gobierno no la protegerá. En conferencia de prensa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno federal no protegerá a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

López Obrador fue cuestionado este jueves en la conferencia mañanera sobre el proceso legal que lleva la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Ana Gabriela Guevara, a lo cual mandatario apuntó que el Gobierno Federal no protegerá a la titular de la CONADE, pero tampoco fabricará culpables.

“Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie, el que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a ser como sucedía; que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios opositores, eso no. Venimos de muchos años de lucha, a mí me desaforaron, me querían meter a la cárcel, me fabricaron delitos, imagínense si yo siendo Presidente voy actuar de la misma forma; esto tiene que cambiar, pero sí hay delito, la autoridad si así lo decide, se tiene que castigar”.