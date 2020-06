Anonymus resurgido: Lady Di asesinada por familia real.

Esta tarde de 31 de mayo Anonymous reapareció mundialmente.

Lady Di fue asesinada por la familia real dijo esta red.

George Floyd ha sido un motivo y el oficial y las cosas que provocaron su muerte han influenciado el hecho de colmar la indignación de la red de hackers.

Anonymous reveló que Lady Di no murió en un accidente sino que su muerte habría sido provocada para evitar que ella hablara sobre una supuesta red de tráfico sexual.

La tarde de este 31 de mayo, el colectivo de hackers conocido mundialmente bajo el nombre de Anonymous hizo su reaparición en redes.

La agrupación habría revelado que Lady Di fue asesinada por la familia real.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.

May 31, 2020