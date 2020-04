“Aviones cargados de China es una leyenda urbana, no nos ha llegado nada”: Gobernador de Puebla Miguel Barbosa.

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla militante del partido Morena, ha dado de qué hablar desde días anteriores cuando declaró que –los pobres estaban inmunes al coronavirus pues la mayoría de los infectados era gente “acomodada”. –

Leyenda urbana hay unos aviones de china que han llegado cargados de China; o por lo menos de los aviones de china no nos quisieron dar.

Hay unos aviones que han llegado cargados de insumos pero a nosotros no nos ha llegado nada. No se qué les pasó pero no ha llegado a pueble ni al sistema de salud… verdad doctor?

-El doctor responde- y es interrumpido por por Barbosa

¡Bueno me han llegado don cajitas!, después llegaron unos guantes de látex, igual otras cajitas.

Pero eso fue antes del avionsote. ¿no?

Del avionsote que iba a llegar cargado de cosas.