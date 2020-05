Barbosa rechaza regreso escolar durante junio en Puebla. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa después de haber dudado de las cifras federales de casos de contagios y decesos por Coronavirus en México, mencionó que para el Estado queda descartado el regreso a clases para el día uno de junio.

No ha sido el único gobernador que se ha pronunciado en contra del regreso escolar en junio, de igual manera en los estados de Jalisco, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes y Michoacán no regresarán a clases el siguiente mes. Barbosa hizo hincapié en que Puebla no cuenta con las condiciones adecuadas para el retorno a actividades en vías públicas, ya que en su estado hasta el momento las cifras arrojadas de casos de pacientes contagiados es de 126 y 248 decesos.

“De verdad no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del País deja de subir todavía, no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va haber al 31 de mayo como para que el 1 de junio digamos todo a la normalidad, menos el tema de regreso a clases”, dijo Barbosa. “Es un asunto federal el tema de regreso a clases, porque depende de la Secretaría de Educación, pero nosotros en Puebla emitiremos nuestra opinión, porque yo creo en las proyecciones que tenemos que para nosotros será para la tercera semana de junio cuando empecemos a ver bajar la curva, si es que tenemos un comportamiento responsable”.

El mandatario de igual manera mencionó que las cifras proporcionadas por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez no son usadas en el estado de Puebla para la toma de decisiones puesto que ellos cuentan con sus propia base de datos.

Cabe recordar que en Puebla adoptaron las medidas correspondientes para la entrada de Fase 3 de coronavirus antes que el resto de otros estados.