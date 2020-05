Calderón responde a AMLO; pide proceder si hay delito. El ex presidente de México Felipe Calderón señaló que “la justicia no es un asunto de consulta ciudadana”, esto luego de que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmara durante la conferencia mañanera que su administración solo abrirá una investigación en contra del ex mandatario y otros exmandatarios si la gente lo solicita a través de una consulta.

Hoy, en conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra preso por presuntos nexos con el crimen organizado. Afirmó que ninguna denuncia vendrá desde la presidencia de la República en contra del exmandatario, en caso de que su nombre brote del juicio en contra el exfuncionario, que se realiza en Estados Unidos, sin embargo no descartó dar información a EU en caso de ser requerida.

Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. https://t.co/awc8heF2wc — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 5, 2020

A través de su cuenta de Twitter Calderón agradeció la buena intención de López Obrador, sin embargo insistió en que si la Fiscalía tiene pruebas de que ha cometido algún delito es su deber proceder.

“En el marco de la legalidad nuestra, si se solicita -hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estado Unidos- en ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud”, sostuvo López Obrador.

