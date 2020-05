Cervezas en México a punto de agotarse de tiendas comerciales. Sin lugar a dudas la cerveza es una de las bebidas consentidas de los mexicanos, y en medio de la pandemia del coronavirus y la cuarentena, está a punto de agotarse en las estanterías de las tiendas comerciales. De un momento a otro se ha generado desabasto de la bebida y en los estantes ya no exhiben como antes los envases y latas de Victoria, Modelo, Corona, ente otras.

La presidenta de Cerveceros México, Karla Siqueiros mencionó que las marcas de cerveza que aún se encuentran en las tiendas de conveniencia, fueron distribuidas hace cerca de un mes, esto quiere decir que en pocos días se anotarán.

“Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. Pero en este momento estamos parados. No estamos produciendo una sola cerveza”, mencionó para el medio de comunicación El Universal.