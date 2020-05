Clínica maneja cadáveres con coronavirus en plena calle. Desde marzo en la colonia Nápoles, en la calle de Alabama, han notado la salida continua de carrozas fúnebres, ambulancias, deudos y cadáveres. Descubrieron que la clínica Nápoles atiende clandestinamente a personas contagiadas de Covid-19.

En enero, la clínica de cirugía estética del doctor Adán Benavides se convirtió en el Hospital Nápoles, un edificio de cinco pisos que en marzo comenzó a recibir pacientes enfermos de coronavirus.

Entre las personas que habitan los alrededores han circulado videos e donde puede apreciarse personal vestido de blanco, carrozas, cajas y bolsas, así como identificación de cuerpos en plena vía pública.

En otros videos se observa a un hombre vestido de blanco hasta la cintura y guantes que está desechando residuos tóxicos en la coladera de la calle.

“Tenemos todos los videos de cómo sacan a las personas enfermas en la calle lo mismo que a los cadáveres. Y si no hay una ambulancia hay una carroza fúnebre. Hemos visto cómo tiran material de su clínica en la coladera, hemos visto cómo lavan ambulancias afuera de nuestras casas y cómo los pobres familiares tienen que identificar a sus muertos en la calle y de cómo se cambian y se desvisten”, explica Ruth, vecina de dicha colonia.

Iván, otro vecino, explicó que los familiares esperan en las aceras, no hay un lugar para estacionarse y las ambulancias descargan en la calle que apenas es de un carril. Por la pandemia colocaron un inflable “que sanitizaba las ambulancias, pero eso les duró unos días”.

Clínica maneja cadáveres con coronavirus en plena calle

La clínica del doctor Adán Benavides inició operaciones en 2012 y en el pasado fue acusado de mala praxis por la cantante Alejandra Guzmán, en un caso que escaló hasta convertirse en un asunto legal.

Hace una semana, la Secretaría de Salud capitalina realizó inspecciones al hospital donde señalan que incumple con un protocolo específico para el traslado de cadáveres del área de hospitalización al almacén de cadáveres además de la capacitación de todo su personal.

Adán Benavides dijo a MILENIO que las conclusiones de la secretaría son que “cumplo parcialmente, pero la capacitación del personal lo hemos tomado con el IMSS y en el momento que vinieron yo tenía para sacar copias de 25 personas y me pidieron de 160 personas pero no es que no haya cumplido. Por eso no me cerraron”.

Los vecinos señalan que el refrigerador para almacenar cuerpos fue adquirido por el doctor Benavides dos días después de la visita de las autoridades sanitarias y también acusan al doctor de contar con una red de ambulancias que obligan a las familias a traer al hospital a sus enfermos.

“Hemos visto a muchas familias que nos dicen que traen a sus pacientes casi a la fuerza, que aquí que les dicen que no hay ningún otro lugar, además de que es carísimo”, cuenta Ruth.

El doctor Benavides afirma que las molestias de los vecinos son por desconocimiento y que mientras dure la pandemia y las autoridades sanitarias lo permitan, seguirá operando. “A mí no me pueden decir qué puedo o qué no puedo hacer para eso están las autoridades ya vinieron las recibí en época de pandemia y vieron que cuento con todo”, retó.

También podría interesarte: Funerarias no tienen protocolo oficial para víctimas de Covid-19