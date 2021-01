COFEPRIS aprueba el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca contra covid en México

México.- Por medio de un video, personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pide a todos los mexicanos ser solidarios con ellos en su lucha contra el coronavirus, de igual manera suplican que se les ayude a salvarles la vida evitando salir a las calles sino lo requieren y a seguir respetando las medidas sanitarias de los protocolos mencionados por las autoridades de la Secretaría de Salud para evitar que el virus se siga propagando entre la población.

“Nosotros hemos dado todo por ti, ahora te suplicamos; salva la nuestra, la tuya y la de los demás. Si no nos ayudas, no vamos a resistir, nosotros hemos dado todo por ti, ahora haz algo muy simple, pero muy valioso para nosotros: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Si te cuidas, nos cuidas y nos cuidamos todos”, expresaron a través de un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

A través del video los trabajadores de la salud del Hospital General de Zona 29 en San Juan de Aragón y del Hospital General de Zona 27, en Tlatelolco, mencionan que tras haber transcurrido diez meses de la pandemia del covid-19, se encuentran exhaustos debido al combate día a día contra la enfermedad respiratoria y no pueden ver aún la luz al final del túnel, por ello es que enfatizan su llamado hacia la sociedad emxicana para quedarse en casa.

“Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel, covid-19 no es broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte. Nunca pensé en vivir y ver escenas de terror dentro de mi área de trabajo, el rostro de sufrimiento extremo y de dolor no me lo puedo sacar de la cabeza. Intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática, en muchos casos es la antesala de la muerte”, resaltaron.

Otro de los puntos que mencionan en la grabación es que no sólo son médicos sino seres humanos de carne y hueso que sienten miedo y cansados física y emocionalmente al ver a diario el sufrimiento de gran cantidad de personas con las elevadas cifras de fallecimientos a raíz de la pandemia.

“Entrañables amigos doctores han muerto en manos del virus en el cumplimiento de su deber, yo no quiero ser parte de la estadística de la muerte por Covid-19, ni tú ni tus seres queridos, ni tus amigos, ni un mexicano más merecen perder la vida por el descuido y la indiferencia, estamos en la última parte de esta batalla monumental, para ganarla te necesitamos. Sin ti, corremos el riesgo de perder la vida, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa”, resaltaron.

“Ya casi no hay camas, quedan pocos ventiladores, terapias intensivas están al tope, por favor, te lo suplicamos, no te expongas al contagio, no seas transmisor de la enfermedad. No queremos verte aquí”, mencionaron que ya casi no hay camas disponibles para dar atención a las personas contagiadas, los hospitales y el área de cuidados intensivos se encuentran saturados.