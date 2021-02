Comienza registro de adultos mayores para obtener vacuna contra Covid-19

Ciudad de México. – El secretario de Educación, Higinio González Calderón, informó que en Coahuila sí se va aplicar la reprobación a los alumnos que no trabajaron.

El secretario indicó que en esa situación estarán alrededor de 15 mil estudiantes de nivel básico que no pasarán al siguiente grado.

González Calderón, explicó que los que se quedarán a repetir años son los que no asistieron a las clases virtuales, los que no hicieron tarea y los que no entregaron trabajos.

El funcionario estatal detalló que se cuenta con estudiantes que no han podido ser encontrados, ya que junto con sus familias se cambiaron de estado.

Señaló que se cuenta con 613 mil alumnos en nivel básico, es decir, kínder, primaria y secundaria, de los que 90 por ciento han cumplido con la nueva modalidad de clases a distancia.

A este universo se tiene 1 por ciento que se fueron de la ciudad, debido a la pérdida de empleos de los jefes de familia, quienes se tuvieron que mudar a otra entidad.

Precisó que hay 7 por ciento que asiste intermitentemente, por lo que obtendrán las calificaciones dependiendo de su desempeño.

“Quienes no van a pasar, quienes van a reprobar son los que no asistieron; los que no hicieron tarea, los que no entregaron ningún trabajo se van a quedar, que son más o menos 15 mil”, indicó.

