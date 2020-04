¿Cómo presentar mi declaración anual de impuestos y no morir en el intento?

Cómo presentar mi declaración anual es la pregunta que todos nos hacemos en plena crisis sanitaria. Es importante recalcar que hasta el momento no se ha declarado un plazo adicional para las personas físicas. A continuación, te mostraremos tres herramientas en línea para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales.

Como sabes, el mes de abril es el momento de presentar tu declaración anual de personas físicas ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria). En solo un día se han recibido más de 908.000 declaraciones. Ana Ramírez quien es socia fundadora de la firma fiscal Sarez Contadores dice que “Lo más importante es presentarla a tiempo”, si no te quieres hacer acreedor a una multa, no debes olvidar que la fecha limite de para cumplir con el trámite es el 30 de abril.

A escasos días del auge de la pandemia Covid-19, el Gobierno de México no ha informado, hasta el momento, de alguna prórroga o extensión de plazo para entregar la declaración anual, ya que esta se puede presentar en línea.

También puede interesarte: Fallas para declaración anual en página del SAT

¿Qué herramientas puedo usar para hacer mi declaración anual?

Dentro del portal del SAT han puesto a disposición de las personas físicas tres herramientas en línea para facilitar la captura de sus ingresos y deducciones. “Antes de presentarla, es recomendable usar estas páginas para poder hacer a tiempo las correcciones pertinentes con tu contador o bien, con los empleadores que estén reportando tus ingresos”, dice Ramírez.

1. Visor de nómina. Para los trabajadores asalariados, realiza un resumen de todos los ingresos vía nómina e identifica cuánto corresponde a ingresos gravables (por los que se retienen el Impuesto Sobre la Renta o ISR), así como los no gravables (es decir, que son exentos de impuestos). Puedes consultarlo en este enlace.

2. Visor de deducciones personales. Permite conocer todos los conceptos susceptibles de ser considerados deducciones personales (como gastos médicos y colegiaturas), así como los conceptos que no han sido ubicados dentro de alguno de los tipos de deducciones personales (facturas telefónicas y de servicios que hayas pagado en 2019, por ejemplo). Puedes consultarlo en este enlace.

3. Simulador de declaración anual. Esta herramienta es nueva y está disponible desde el mes de marzo de este año y se recomienda para presentar la declaración de 2019. “Casi todos los comprobantes de ingresos y facturas que se emitieron el año pasado ya están precargados en la página del SAT”, dice Ramírez. “Es probable que la página no los cargue si la empresa que te paga está haciendo cambios. Es normal, lo importante es no tener miedo y consultar después si ya están disponibles”, comenta. Con la ayuda este simulador puedes comprobar que se carguen todos tus gastos deducibles y también detectar aquellos que no correspondan. Puedes consultarlo en este enlace.