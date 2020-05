Conferencia 1 mayo AMLO: Homenaje a quienes están en casa

Conferencia 1 mayo AMLO:

La mañana del primero de mayo en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la situación de pandemia por coronavirus. Comenzó la conferencia puntualizando la importancia del quedarse en casa para así bajar los índices de contagio y además felicitó a los mexicanos que hacen posible este resultado: los mexicanos que toman las medidas sanitarias y de confinamiento.

El mandatario informó que tanto los hospitales de marina como los hospitales de la defensa nacional “están preparados para entrar de lleno”.

“Ya están recibiendo enfermos, pero van a estar participando con más presencia aplicando el plan DN-III en su momento”.

Seguimos recibiendo equipos, ventiladores. La secretaría de relaciones exteriores ha ayudado mucho, dijo López Obrador, estamos sumando esfuerzo con los hospitales privados.

La población sin seguridad social puede ir a esos hospitales privados con los que se firmó un acuerdo, agregó el mandatario.

El presidente de México señaló que se tienen disponibles 3 mil camas en hospitales privados, para la atención de ciertas enfermedades. Es oportuno, señaló, decir que si no se necesita la atención de urgencia para algún padecimiento es mejor que nos esperamos para darle la preferencia a quienes más necesitan la atención médica. Eso es lo más importante.

Lo central para seguir domando la pandemia, está demostrado, es el buen comportamiento de los ciudadanos. A eso se debe que estamos saliendo adelante, a pesar de los pesares; por el comportamiento de la gente.

En el caso de la ciudad de México el día 6 u 8 de mayo aproximadamente es el punto más difícil, es decir son los días más difíciles.

De ahí va a iniciar un descenso, en el caso de la ciudad, pero para llegar a ese punto necesitamos seguir con las medidas de aislamiento, seguir actuando como se ha hecho en todo el país y en la ciudad de México, de manera ejemplar.

Como la gente que a pesar del sacrificio y esfuerzo, cambió de hábitos en la vida cotidiana.

“Con la familia están ayudando mucho porque no hay la movilidad que produce más casos de infección por la pandemia”.

Quedarnos en la casa es lo que debemos hacer, dijo el presidente, un homenaje a quienes están en sus casas, a quienes están cuidando enfermos, esto ha sido lo mejor de lo mejor, entonces si ya falta poco vamos a hacer este último esfuerzo de guardarnos.

No se ocultará la información

El día de ayer se llegó a un acuerdo de no ocultar la información, no ocultar nada, que se muestran las gráficas nuevas, como son para no ocultar la información.

El comportamiento de la pandemia no es un informe en cuanto el tiempo más difícil, hablaba yo de 5 sitios, nos va a dar tiempo esto, para atender los otros lugares que van a ir presentando probablemente la misma situación, pero a futuro.

No es que en todo el país se desata el incremento de casos, aseveró el mandatario López Obrador.

Así mismo agregó que el trabajo es el generador de la riqueza, la principal fuente de ingresos de la familia mexicana.

Sirva este primero de mayo para hacer un recuento de los logros alcanzados.

Esas fueron las primeras palabras del mandatario en la conferencia de prensa del día primero de mayo.

