Coronavirus ha derrumbado economía mundial.

En conferencia de prensa del día 5 de mayo en palacio nacional Jorge Alcocer Secretario de Salud de México dio un discurso:

“En este marco importante para México y remarcado también por los mexicanos en el extranjero.

Es muy claro cómo el Covid – 19 afecta la salud de la humanidad, pero también ha derrumbado la economía mundial.

Hoy en el pulso de la ciudad, trataremos en cierta forma tres temas enlazados por el virus el mayor contenido, pero, quisiera que me acompañarán en esta reflexión del informe que todos los días, día tras día presenta el doctor Hugo López-Gatell y que hoy no no faltará}la emergencia de un nuevo científico una nueva forma de pensar en la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y si a la interpretación racional de los datos haciendo a un lado, los engañosos ganchos del mercado.

Sabemos que no escucha el canto de las sirenas, claro lo vamos a tener en unos minutos en las proyecciones gráficas de la actividad de la epidemia y para enlazar el significado de este segundo elemento global de la epidemia se va a tratar la estrategia de brigadas especiales en la prevención, eso que no debemos olvidar hoy y nunca de la de la en particular del Covid- 19.

En tercer punto para el sorteo de préstamos personales del ISSSTE como ejemplo de lo que enlaza económicamente a nuestra a nuestra pandemia a la pandemia y a nuestro la forma de atacar”.

Al concluir su discurso presento a Hugo López-Gatell titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México.

Gracias por sus palabras directores, dijo el Secretario, compañeros muy buenos días tengan todas y todos vamos de manera sintética el informe diario correspondiente al más reciente que presentamos ayer por la tarde.

López-Gatell añadió, “me voy a centrar en los elementos más sustantivos y la información semanal que hoy tenemos actualizada. Llevamos 43 días de la jornada nacional de sana distancia estas intervenciones que tienen como propósito disminuir la transmisión de covid-19 y disminuir el número de contagios y por lo tanto el número de personas enfermas para que todas puedan ser atendidas en los hospitales del país.

