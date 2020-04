Please select a featured image for your post

Coronavirus y pueblos originarios, desigualdad frente a pandemia. La actual Emergencia Sanitaria la enfrentan los pueblos originarios es desproporcionada por las condiciones de precariedad en las que viven desde antes de que comenzara la contingencia por coronavirus, advirtió el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) de la ONU. En comunicado, la agencia internacional recordó que muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y en este tipo de crisis sanitarias, las tasas de riesgos para la salud son mayores que para el resto de la población. "Los pueblos indígenas ya estaban en desventaja en cuanto al acceso a la atención de salud de calidad y eran más vulnerables a numerosos problemas de salud, en particular las pandemias. No se cumple con los determinantes sociales de la salud, como el agua potable, una dieta suficiente y el saneamiento básico". También podría interesarte: Viernes Santo en un mundo aislado por la pandemia del coronavirus Agregó que además existen otras situaciones que los exponen a la precariedad como la expropiación de sus tierras y recursos naturales, así como el aumento de los conflictos en sus territorios. Dichos escenarios aumentan las desigualdades y la discriminación. El Mecanismo de la ONU destacó que todavía hay tiempo para limitar la crisis sanitaria y sus efectos desastrosos al implementar las medidas apropiadas para controlar y prevenir los contagios de este virus. Llamó a todos los Estados para que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, guiados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para proteger la salud y la vida de sus integrantes. En este sentido señaló que dentro de los pueblos indígenas, campamentos de refugiados o de desplazados internos son aún más vulnerables por las condiciones precarias como falta de los servicios básicos, hasta de sus viviendas.