Da positivo a Coronavirus integrante de Salud, asistía a conferencias. Se dio a conocer que un miembro del equipo de comunicación la Secretaría de Salud dio positivo a coronavirus, informó el subsecretario Hugo López-Gatell, y llamó a las personas que estuvieron en la conferencia del lunes en Palacio Nacional a realizar el estudio de contacto. Las palabras del doctor Gatell fueron las siguientes: Tuvimos un caso, una persona que tiene covid. Esta persona trabaja en la Secretaría de Salud, trabaja específicamente en el área de comunicación social. Esto a lo que nos llevó es a estar una situación de potenciales contacto a todos los que estamos en este reciento. Este compañero vino aquí a la conferencia de prensa el lunes y posteriormente desarrolló síntomas Da positivo a Coronavirus integrante de Salud, asistía a conferencias. De acuerdo con el funcionario federal por ese caso se han identificado 11 contactos directos de personas que habrían estado en contacto directo con la persona infectada en Palacio Nacional. Da positivo a Coronavirus integrante de Saud. Se sabe que el personal de la Secretaría de Salud ingresó al hospital tras presentar la sintomatología; sin embargo, personal médico no lo reporta como grave. Al corte del 25 de abril, 10 personas están asintomáticas, y hay la presunción de que una persona pudo haber desarrollado síntomas. Tenemos pendiente aún pendiente hablar con ocho posibles contactos”, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. ¿Por qué quedarse en casa? Al quedarte en casa tienes dos opciones, si estás sano no contraerás el virus al exponerte, y no expondrás a tu familia o a las personas con las que convives, sobretodo si dichas personas pertenecen a algún grupo de riesgo. Y la segunda es que si ya estás contagiado, estarías interrumpiendo la cadena de contagio. De ambas formas se consigue contribuir aplanar la curva de incidencia. Según información de la OMS. Ante este contagio, el funcionario federal hizo un llamado a quienes asistieron el lunes a la conferencia de prensa vespertina. Si alguien que sabe que estuvo aquí el lunes escucha esta información ayúdenos a hacer el estudio de contacto por su propio bien, por el bien de sus compañeros y de sus familiares, y facilite la realización del estudio”, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. También te podría interesar: Hay tres vacunas contra el coronavirus en ensayo clínico Nota Anterior Promueven cápsulas artísticas desde Cenart en casa Siguiente Nota Arresto de reportero es avance, que caiga quien tenga que caer: hija de Elena Ferral