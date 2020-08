Denuncian chat de Telegram: 20 mil intercambiaban contenido sexual de mujeres

Denuncian chat de Telegram: intercambiaban contenido sexual de mujeres. La diputada Alessandra Rojo de la Vega, integrante del Congreso de la Ciudad de México, denunció la difusión de fotos íntimas sin consentimiento, lo cual es un delito, al señalar la existencia de chats en los que más de 20 mil personas “rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento”.

La legisladora del PVEM señaló que forma parte de un chat de la plataforma Telegram, en el cual hay al menos 20 mil personas, en el que se comparten e intercambian fotos íntimas sin consentimiento.

La política de CDMX se dijo molesta e indignada porque esta situación la viven miles de mujeres a nivel nacional, pues este tipo de acciones dañan su integridad y vulneran su privacidad.

Cabe destacar que Rojo de la Vega fue una de las legisladoras que impulsaron la Ley Olimpia en la capital del país, la cual castiga con prisión a quien difunda fotos íntimas sin consentimiento, además de tipificar la violencia digital.

Rojo de la Vega exigió a las autoridades capitalinas atender este tipo de delitos, los cuales suelen quedar impunes. “Porque no se si las autoridades @FiscaliaCDMX logren siquiera hacer algo al respecto. Me dan asco, me da asco esta sociedad machista y m&%*$” en la que vivimos. Donde una mujer que comparte una foto a alguien que confiaba es golpeada y violada de esta manera”.

“En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y que están viendo cómo sus fotos desnudas se rolan entre puercos misóginos”.

En la publicación que Rojo de la Vega hizo en Twitter, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad capitalino le respondió que ya tomaron conocimiento del caso, mismo que fue notificado al área correspondiente de la Policía Cibernética de la Ciudad de México.

