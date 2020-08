Descarta Encinas dirigir Morena. “Sería un honor presidir el Partido Morena; sin embargo… mi compromiso es con el gobierno de López Obrador”

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, rechazó tener interés en presidir Morena, luego de que simpatizantes y militantes de ese partido hablaran sobre su eventual arribo a la dirigencia, como candidato de unidad.

A través de Twitter, el funcionario federal se refirió al tema y subrayó que su compromiso es con la “garantía y protección de los derechos humanos y con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La declaración del funcionario federal se da luego de que simpatizantes de ese partido político lo hayan considerado como un posible candidato de unidad, debido a que al interior de Morena no han logrado ponerse de acuerdo para determinar quién presidirá este instituto político.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien organice la elección para la renovación de la dirigencia de Morena, partido que fundó.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 14-A, el Ejecutivo federal manifestó que no cree que el INE vaya a cambiar los resultados o a “cucharear” la encuesta por la que se decidirá la nueva dirigencia, luego de un fallo del Tribunal Electoral.

“Ahora me voy a meter un poco con respecto a que el Tribunal Electoral decide que el INE se haga cargo de la elección interna de Morena, y algunos dicen que habrá fraude. Yo digo no, yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo al interior, y además por qué no, desde el principio se aceptó lo de la encuesta”,