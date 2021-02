Detienen a Emma Coronel esposa de ‘El Chapo’ en Estados Unidos por narcotráfico

Ciudad de México. – El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se dispersarán 200 mil millones de pesos como adelanto del pago de programas sociales para no entregar recursos durante la veda electoral.

En su conferencia de prensa, AMLO calculó que esta cifra se duplique con otros 200 mil millones de pesos por medio de las remesas que mandan los paisanos y que -destacó- eso va abajo, a la base de la pirámide.

Aseguró que a diferencia de otros países que optaron por endeudarse para enfrentar la crisis económica por la pandemia de coronavirus, y que no tendrán el crecimiento, México optó por otra fórmula: apoyar a los más pobres en lugar de rescatar a los de arriba y eso está dando resultados.

«Nosotros no contratamos deuda, no tuvimos crisis por falta de recursos, no hubieron asaltos, saqueos de comercio, el sector Agropecuario creció 2% y vamos a seguir creciendo».