Dictan auto de formal prisión contra Mario Marín

México.- Antonio Pineda Duarte, de 92 años de edad, busca a sus tres hijos que migraron de Guerrero a Estados Unidos hace 11 años. Recorre carreteras con el objetivo de llegar a la frontera norte, y pide para difundir los nombres de sus hijos de quienes no ha sabido nada.

La historia de Antonio Pineda Duarte fue compartida por la página Borderlínea y un usuario identificado como Gustavo Lara, a través de Facebook; les contó que recorre a pie la carretera buscando a sus hijos migrantes, camina durante días y duerme donde pueda.

Quienes lo encontraron, refieren que el señor iba por la carretera Huetamo-Churumuco, en Michoacán, a al menos 30 kilómetros del poblado más cercano.

“…le pesa que tal vez sus hijos no sepan que ya murió su mamá o que él aún vive, todo esto me lo contó cuando lo encontré en carretera a más de 30 km de la población más cercana […] camina a duras penas, no tiene dinero para el transporte. Gente de comunidades le ofrecen comida cuando lo ven pasar”.Facebook Gustavo Lara

Antonio Pineda pide ayuda para localizar a sus hijos

Antonio dijo que es originario de Aratichanguio, municipio Zirándaro, Guerrero, de donde emigraron sus tres hijos y quienes podrían estar actualmente en Los Ángeles, California, sin saber nada de sus padres.

En el relato, el hombre de 92 años de edad también señaló que su esposa murió hace 5 años y esa es una razón por la cual decidió salir de su casa a buscar a sus hijos. El testimonio habría sido recabado el pasado 28 de enero de 2021 por el usuario identificado como Gustavo Lara.

A nivel nacional y también a usuarios de Estados Unidos, pidió que lo ayuden a difundir los nombres de sus hijos: Eliseo, Alfonso y José María Pineda Rodríguez para poder reencontrarse. La publicación con su historia se ha compartido más de 99 mil veces y se ha difundido en otras redes sociales, así como en medios de comunicación.