Diputada de Guerrero celebra su cumpleaños en la playa a pesar del COVID (VIDEO). De acuerdo con los reportes que día con día proporciona la Secretaría de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, las cifras de personas contagiadas y los decesos, México se encuentra muy cerca de entrar a la Fase 3 de la pandemia del COVID, y es por ello que como ciudadanos responsables debemos seguir las recomendaciones que autoridades han emitido para extremar precauciones y evitar que el virus se continúe propagando entre la población y surjan más fallecimientos. Entre las medidas a las que se ha hecho hincapié seguir son el correcto lavado de manos, respetar la sana distancia de un metro o un poco más, y sobretodo quedarnos en casa y respetar la Cuarentena si está en nuestras posibilidades hacerlo.

A pesar de la gravedad, aún hay personas inconscientes y muchas otras escépticas a lo que está pasando a nivel mundial y toda la mortandad que a su paso está dejando el coronavirus. Aún siguen organizando reuniones, fiestas a pesar de que en estos momentos no está permitido, y no sólo desobedecen los vecinos sino la clase política, de los cuales muchos abusan del poder confeti para no respetar la cuarentena.

En este sentido nos encontramos con el caso de la diputada de Guerrero Maricarmen Cabrera Lagunas que en pleno acto de “a mí el coronavirus me la p#la” llevó acabo una fiesta en la playa en Troncones, en el municipio de La Unión, no sin antes quejarse de las medidas de seguridad con que cuenta el lugar, las cuales según ella no cumplían con las medidas sanitarias.

La diputada del Partido Encuentro Social (PES) utilizó su cargo para poder atravesar la barrera sanitaria que no permite ingresar a las personas a la zona de playa debido al brote de coronavirus. En un video que circula rn redes sociales se observa un hombre que le pide a la diputada a retirarse debido a la pandemia a lo que ella se niega y afirma que sólo va a entrar a recoger a unos compañeros.

También te puede interesar ver: En las suelas de los zapatos puedes llevar el COVID al hogar

Habitantes del lugar denunciaron que eso era mentira (en parte), puesto que Maricarmen Cabrera Lagunas sí entró a encontrarse con algunos compañeros los cuales la acompañaron en la fiesta que organizó en la casa de playa que rentó. En redes sociales este es un hecho que ha molestado a muchos debido a la irresponsabilidad de Cabrera Lagunas y de no respetar las medidas preventivas.