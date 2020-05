Diputado Gerardo Islas presume mascarilla con Bluetooth. Gerardo Islas Maldonado, el diputado local de Nueva Alianza a pesar de la crisis que México está atravesando a raíz de la pandemia del coronavirus y la casi nula actividad económica que se vive en todos y cada unos de los estados y municipios de la República mexicana, presumió una mascarilla anti polvos que cuenta con Bluetooth.

Diputado Gerardo Islas presume mascarilla con Bluetooth. Es la mascarilla modelo KN95 de la empresa “wideget.mx”.

Fue durante la sesión extraordinaria del día de ayer del Congreso local para avalar las sesiones online, donde Gerardo Islas Maldonado exhibió la mascarilla modelo KN95 de la empresa “wideget.mx”.

No se hicieron esperar las publicaciones a través de redes sociales, de las imágenes del diputado local presumiendo la costosa mascarilla de última tecnología, fue criticado por los cibernautas puesto que la gran mayoría de mexicanos cuentan con cubrebocas conseguidos en farmacias o debido a la escasez de estos han tenido que crear desde casa algunos y reutilizarlos para cuidar el no contagiarse de Coronavirus decidido manera ante la falta de recursos e insumos miles de ciudadanos no cuentan con esa protección.

Las mascarilla usada por el diputado entre las características con las que cuenta está el evitar el filtro de partículas y virus, decidido manera cuenta con dos válvulas de respiración y la tecnología Bluetooth para poder contestar llamadas.

