Dólar en México – 18 enero 2021

CDMX.- El presidente López Obrador afirmó que al terminar su sexenio en 2024 se jubilará y dirá ‘misión cumplida’, pues no quiere ser un dirigente permanente.

En gira por el estado de Guerrero y al inaugurar la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez, el mandatario señaló que hay ‘gente buena’ que puede dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación.

Por ello, apura a su gabinete a terminar las obras y programas que ha impulsado durante su administración.

Por eso me dicen algunos: ¿por qué la prisa? ¿por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato”