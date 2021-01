Dólar en México – 27 enero 2021

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, está confinado debido a que tuvo contacto cercano con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció el pasado domingo que dio positivo a covid-19.

El funcionario confirmó el contacto con AMLO durante toda la semana pasada e incluso participó en las conferencias mañaneras, aunque señaló que se encuentra «bien y asintomático», aunque insistió que el resultado exacto se conocerá con unos días transcurridos.

Foto: Web

En tanto, en entrevista para Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, reforzó la afirmación de López-Gatell.

«El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga covid, sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico», explicó.

Con información de Medio Tiempo