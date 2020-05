Elektra no cierra pues teme “dejar solos” a los mexicanos. La cadena de tiendas Elektra, de Grupo Salinas, un consorcio liderado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, justificó su apego a sostener actividades pese a la contingencia con el argumento de que “la mayoría de los mexicanos no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet” y, por ello, “no los va a dejar solos”.

Tras ser exhibida por la Secretaría del Trabajo como una de las empresas que se ha resistido al cierre por la emergencia de coronavirus, Elektra dijo ser una empresa cercana a la gente “que menos tiene”, y es por eso que continuará ofreciendo bienes y servicios de “primera necesidad”.

“La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia”, afirmó en un comunicado publicado en Twitter.

Dentro de esos bienes y servicios, Elektra vende productos de telefonía para que “familias, emprendedores y empresas” sigan comunicados; o también de refrigeradores, hornos de microondas o estufas “para preservar alimentos y para su cocción”.

En su comunicado lanzado a través de sus redes sociales, Elektra considera también indispensable la venta de equipos de cómputo y televisiones “para que millones de mexicanos puedan seguir trabajando y estudiando a distancia”; así como de motocicletas, pues permiten la “entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y más”.

Añadió que la venta de productos “no esenciales” -los cuales no especificó- fue suspendida, y los mismos están acordonados, acción que, según Elektra, ha sido verificada por la Profeco.

Aunque asegura que cumple con todas las medidas de protección y seguridad necesarias ante la pandemia de covid-19, Elektra dejó claro que no dejará de operar, por lo que sería el segundo desacato a las órdenes del Consejo General de Salubridad, quien desde el 30 de marzo ordenó el cierre de centros de trabajo que no realicen actividades esenciales, dentro de las cuales no se incluyen ninguna con las que la empresa de Grupo Salinas pueda justificar su operación.

