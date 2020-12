En 2021 aumenta 3.3% la gasolina, el tabaco y bebidas azucaradas

CDMX.- El personal de salud acudió a instalaciones militares para recibir la vacuna contra COVID-19.

Hasta el Campo Militar número 1, llegaron más de mil personas, no sólo médicos y enfermeras, también personal de salud de áreas de aseo y camilleros, para recibir la dosis.

Paola atiende el área de limpieza en un hospital COVID y hoy recibió la vacuna Pfizer contra SARS-CoV-2.

“Pues la verdad es que a mí me da más seguridad, no por eso me voy a dejar de cuidar, pero por lo menos no ser tan vulnerable, yo no espero que no haya más pérdidas de vidas, eso es lo que deseo que no muera más gente y que no haya gente con secuelas”, comentó Paola López.