En caso Lozoya hay alrededor de 70 implicados: AMLO

En caso Lozoya hay alrededor de 70 implicados. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en el caso Lozoya hay alrededor de 70 implicados.

Este miércoles el mandatario federal, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de llevar el proceso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el cual hay alrededor de 70 implicados

“Seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar, se tiene que probar lo que se denuncia no puede culparse a nadie sin pruebas”.

Andrés Manuel López Obrador dijo que en su momento la Fiscalía informará y enviará este proceso al poder Judicial como corresponda.

El Presidente aseguró que el proceso de Emilio “L”, se hará con rectitud.

“Sin venganzas, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud y eso me tiene tranquilo porque le tengo confianza al fiscal”.

Aseguró que hasta el momento la investigación no ha necesitado que se realice un rastreo de cuentas de los implicados.

“No, es la denuncia que presenta el señor Lozoya y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de Investigación Financiera. No tengo información de que hayan solicitado pruebas, sobre el manejo de dinero, que es lo que hace esta unidad. Creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo”.