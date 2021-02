Este martes llegarán a México más de 490 mil vacunas contra el Covid

Ciudad de México. – En esta mañana de lunes que inicia la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a este sector de la población a no temer a recibir la inmunización.

Durante la mañanera de este lunes, AMLO aseguró que no hay peligro, ni riesgo de alguna reacción grave, además los exhortó a no hacer caso a rumores o a desinformaciones contra la vacunación.

«Está demostrado que estas vacunas, no son un peligro, no hay riesgo, si acaso, alguna relación menor, y que tengan confianza, porque se les protege, y es muy importante que se vacunen todos los adultos mayores y hay mucha desinformación, hay rumores, pero que no se haga caso a esas desinformaciones, eso rumores, distractores», aseveró.