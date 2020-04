Exigen sancionar centros nocturnos que operan durante contingencia. Organizaciones de la sociedad civil y mujeres activistas publicaron un carta dirigida a autoridades federales y estatales de Tlaxcala para exigir que se investiguen de oficio los centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofertan servicios pese a las medidas sanitarias de la contingencia por coronavirus.

Firman el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y denuncian que estos centros nocturnos publican “alternativas” para ofrecer el servicio de “table dance” a domicilio. Desde el 26 de marzo, por disposición oficial, debían suspender su operación.

Agregan que el funcionamiento de estos atenta contra la salud pública, se relaciona con discriminación y trata de personas con fines de explotación sexual, pues estos bares en Tlaxcala tienen señalamientos de ser sitios donde se explota a niñas y adolescentes.

Destacaron que este tipo de centros son muchos en la entidad identificada como un foco rojo debido al corredor de Trata de Personas que opera en la demarcación, uno de los tres delitos más lucrativos del mundo.

Denunciaron asimismo que desde el 3 de abril comenzaron a promocionar este tipo de establecimientos por redes sociales y medios de comunicación impresos y digitales. Incluso señalaron que en aparentes notas informativas ofrecen estos servicios “particulares a domicilio” sin importar la contingencia sanitaria “para continuar lucrando con los cuerpos de las mujeres”.

“Insistimos que ante la pandemia, la violencia feminicida no cesa. Es muy claro que el supuesto cierre de dichos establecimiento no les significa a las mujeres dejar de ser explotadas sexualmente y además siguen controladas al llevarlas a lugares a donde los clientes pueden llegar, exponiendolas no solo al Covid-19 sino a que sean expuestas a diferentes formas de violencia”.

Reiteraron que parte del problema es la demandas de hombres para que este tipo de delitos continúe y que los cuerpos de las mujeres sigan teniendo un precio “como cualquier artículo o producto de mercado sin importar más que la satisfacción de la demanda”.

Exigen proteger a las mujeres por la explotación sexual y frente a la pandemia a la Procuraduría General de Tlaxcala para garantizar la seguridad de mujeres menores de edad en situación de prostitución, por lo que exigen sancionar centros nocturnos que operan en contingencia.

Solicitan a la Secretaría de Salud federal iniciar una investigación contra estos establecimientos para que sean sancionados y a la CNDH que inicie una queja por la operación de estos negocios de explotación sexual y que las autoridades federales correspondientes atiendan a las víctimas.