Fallece niño que cuidaba a su mamá contagiada de COVID-19, el menor de edad Juan Eduardo, falleció electrocutado, mientras su mamá se encontraba hospitalizada debido a problemas respiratorios por el coronavirus.

Durante poco más de 20 días, Juan Eduardo cuidó a su mamá, él la alimentaba y veía por ella, sin embargo, ahora Adriana está sanando, su pequeño hijo fallece.

Adriana comentó que la tarde del pasado viernes se sintió mal y fue trasladada al hospital debido a problemas para respirar, su hijo se quedó en casa, cayó una lluvia muy fuerte y el agua se entró dijo en su casa.

Vecinos comentaron que vieron al niño barrer, le ofrecieron ayuda pero el no aceptó, encendió la bomba de la cisterna y se electrocutó.

Adriana, salió de la fase crítica y contagiosa del COVID-19, de la que deseaba recuperarse por completo para poder darle un fuerte abrazo a su pequeño, el cual hace pocos días acababa de cumplir 14 años.

Juan Eduardo estaba al pendiente de su mamá ya que comentaba si algo le pasaba él se moriría.

“Mi hijo me dijo yo me quedo contigo, no se me va a olvidar que dijo no mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos, y se vino conmigo y es algo que le voy agradecer voy a estar muy agradecida con eso siempre”, apuntó.