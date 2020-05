Fallece Paloma Cordero, viuda del expresidente Miguel de la Madrid. Este lunes murió Paloma Cordero, viuda del ex presidente de México, Miguel de la Madrid.

Se desconocen hasta el momento las causas del fallecimiento de la ex primera dama Paloma Delia Margarita Cordero Tapia.

Si hijo, el ex secretario de turismo de México, Enrique de la Madrid no ha hecho ninguna declaración al respecto, el ex mandatario de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa envió su más sentido pésame al ex funcionario.

Paloma Delia Margarita Cordero Tapia estuvo al frente durante el sexenio de su esposo Miguel de la Madrid (1982-1988), del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Voluntariado Nacional.

Miguel de la Madrid Hurtado nacido un 12 de diciembre de 1934 en el estado de Colima y fallecido el 1 de abril de 2012 en la Ciudad de México, fue un político mexicano, el cual estuvo al mando del país como presidente de México del periodo del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988.

Fue durante su gobierno que sucedió el terrible terremoto de 1985 en la Ciudad de México, de igual manera la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la entrada de México al GATT y la sonada llegada al poder como Presidente de México de Carlos Salinas de Gortari.

El expresidente Miguel de la Madrid falleció en el Hospital Español de la Ciudad de México alrededor de las 07:30 el 1 de abril de 2012, debido al enfisema pulmonar.

