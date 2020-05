Fallecen por Coronavirus más jóvenes que ancianos en México. Desde la llegada de la pandemia del coronavirus, los grupos más vulnerables de personas han sido los de la tercera edad, las que padezcan alguna enfermedad crónica como enfermedades del sistema circulatorio, diabetes y problemas de vías respiratorias de acuerdo a estadísticas proporcionadas por países europeos y asiáticos.

Fallecen por Coronavirus más jóvenes que ancianos en México. Gráficas con la comparación.

En la Fig. 1 se pueden observar los datos oficiales, de acuerdo al rango de edad, de decesos asociadas al Coronavirus en tres países de Europa y México. Las cifras para México son proporcionadas por la Secretaría de Salud, recolectados hasta el pasado 14 de mayo.

Los datos para los países europeos son proporcionados por el portal statista.com. En el eje horizontal podemos ver los rangos de edad de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, y así sucesivamente. El eje vertical muestra el porcentaje de personas que han muerto en cada país de acuerdo a su rango de edad. Se muestran los datos de México (en rojo), de Alemania (en azul), de Italia (en verde) y de Holanda (en negro). La distribución de muertes para México ha mantenido su forma general desde el mes de abril.

Cabe mencionar que las curvas de los tres países europeos son casi idénticas. El pico de muertes aparece en el rango de edades de 80 a 89 años. Debajo de los 60 años de edad el porcentaje de muertes por grupo casi no rebasa el 10% en los tres países europeos. Abajo de los 49 años de edad el porcentaje de fallecimientos es mínimo. La curva para México nos dice que la edad media de los muertos es de 59 años y el porcentaje de mortalidad es mucho mayor que en países de Europa hasta los 69 años de edad. Por lo que se muestra en la gráfica en México mueren más jóvenes y personas de mediana edad, mientras en los países europeod mueren más personas de la tercera edad.

De acuerdo a diversas interpretaciones para poder explicar los resultados arrojados y mostrados en la gráfica, se ha mencionado que en México la población está debilitada por la presencia de diabetes u otras enfermedades, pero de podría decir que esa explicación es insuficiente. En México están fsllaciendo personas que se supone no están en el rango de vulnerabilidad. Tal pareciera que muchos pacientes están llegando de manera tardía a los hospitales a recibir atención,ya que por su edad no deberían presentar alto riesgo. En diversos medios de comunicación de México, circulan muchas historias sobre pacientes que aún cuando presentan síntomas de coronavirus la respectiva prueba no la han recibido y son regresados a sus casas hasta agravar su situación. Otra razón más son las desigualdades sociales en el país las cuales son muy pronunciadas y las personas de grupos desprotegidos viven en espacios muy pequeños, sin servicios como el agua y sin espacios de salud. De igual manera no cuentan con los recursos suficientes y salen de sus casas sin protegerse, todo eso los hace más vulnerables a pesar de ser personas jóvenes.

Los países de Europa tienen una población envejecida. En la Fig. 2 se ha calculado el índice de riesgo por edad, para lograr eso se divide el número de muertes en cada rango de edad por el número de habitantes en ese mismo grupo. A esto se le llama el riesgo relativo de cada grupo y en este caso es el número de muertes por Coronavirus por millón de habitantes. La curva para Alemania denota que el riesgo de fallecer por Coronavirus entre los 80 y 89 años de edad (con índice 732) es casi cuarenta veces mayor que el riesgo para personas entre los 50 y 59 años (con índice 19).

La curva de riesgo para México es mortificante, de acuerdo a la curva, el riesgo hasta los 79 años de edad es mayor que en otros países. El riesgo entre los 50-59 años de edad es cinco veces mayor en México que en Alemania, más sin embargo entre los 80-89 años de edad es de pronto menor en México.

El riesgo para personas mayores no acrecenta en México casi exponencialmente a partir de los 70 años como llega a ocurrir en otros países.

Los datos que se muestran en las gráficas sugieren un posible subregistro de muertes por Coronavirus sobretodo en el caso de adultos mayores. Puede ser que gran cantidad de personas hayan ido de manera tardía a los hospitales o quizá no hayan podido llegar, no se les aplicó la prueba del Coronavirus y por su avanzada edad pasaron a engrosar la estadística de los decesos atípicos. Fallecieron por su alto rango de edad, sería una explicación cómoda.

También te puede interesar ver: Muertes de coronavirus en México superan a china