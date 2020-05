Personas de la ciudadanía y de la clase política en México aseguran que durante su mandato, del 2000 al 2006, el ex presidente se enriqueció ilícitamente.

Ante estas acusaciones Vicente Fox, dijo en una entrevista que él no le ha robado a nadie, inclusive afirmó que vive al día que apenas tiene para comer.

“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos”, dijo el ex mandatario.